Desconheço a opinião da Câmara de Oeiras sobre o encontro do Papa com as vítimas de abusos sexuais na Igreja. Não sei se considerará o ‘encontro ilegal’, na linha da argumentação que serviu de base à retirada do cartaz de quem foi vítima de sacerdotes sem escrúpulos, recorrendo ao formalismo da “publicidade ilegal”. Mas também é irrelevante.A nobreza do gesto do Santo Padre, que ouviu atentamente as vítimas, escutando as suas histórias e traumas, é a melhor resposta aos que quiseram ser mais papistas que o papa, protagonizando o momento mais triste desta JMJ. No final do encontro, longe dos holofotes, como só podia ser, Francisco pediu perdão, não por descargo de consciência, como alguns fizeram nos últimos meses, mas com a compaixão e a humildade dos grandes homens.