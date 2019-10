Ao penúltimo dia de campanha, PS e PAN em Setúbal, PSD, CDS e BE coincidem no Porto

A quatro dias das eleições legislativas, a campanha arranca esta quinta-feira com PS e PAN no distrito de Setúbal, CDS-PP a percorrer o norte do país, juntando-se a PSD e BE no Porto e a CDU no centro.Depois de sete dias centrados na acusação do processo de Tancos e na conferência de líderes, na quarta-feira, para agendar a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre este assunto, a campanha para as eleições legislativas de 06 de outubro entra no penúltimo dia, com as caravanas socialista e do PAN a finalizarem na península de Setúbal.O secretário-geral do PS, António Costa, visita uma empresa de vestuário durante a manhã, em Viseu, e encerra com um comício à noite, em Setúbal.O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, inicia com uma 'arruada' de manhã, no distrito de Setúbal, no Barreiro, segue para outro périplo, em Lisboa, e termina com um jantar/comício da CDU, na Marinha Grande, distrito de Leiria.Já o porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, participa numa ação de campanha, na Amora, segue para uma visita ao canil da Aroeira, em Almada, e finaliza com um jantar de campanha, em Palmela (Setúbal).Os partidos à direita e a comitiva bloquista convergem na 'Invicta', mas apenas PSD e BE se encontram.A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, começa a norte com uma visita a uma feira e um almoço, em Barcelos, segue para um encontro com a comunidade académica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Viana do Castelo, e para uma 'arruada', em Ponte de Lima, e finaliza com um jantar do partido, em Gondomar, distrito do Porto.Em relação ao líder dos sociais-democratas, Rui Rio, participa num encontro com a direção da Federação Académica do Porto, de manhã, almoça com empresários, em Vila Nova de Gaia, segue para o Porto para uma 'arruada' na Rua de Santa Catarina e termina com um comício na baixa portuense.A agenda da coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, começa à tarde com uma visita ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, participa numa 'arruada', de tarde, também na Rua de Santa Catarina, e encerra com um jantar -- onde também vão participar o antigo coordenador Francisco Louçã e o dirigente bloquista José Soeiro.Em relação aos partidos sem representação no hemiciclo, o presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, visita a feira da Malveira, em Sintra, e almoça na Associação Caboverdeana, em Lisboa, o líder do Chega, André Ventura, participa numa 'arruada' na capital e a cabeça de lista por Lisboa do Livre, Joacine Katar Moreira, tem uma ação de encerramento de campanha, juntamente com o mandatário nacional, Rui Tavares.