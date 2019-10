Bloco de Esquerda ataca “arrogância” da maioria

A coordenadora do BE defendeu que "o Governo nada teria feito" sem bloquistas e comunistas porque "as decisões da maioria foram graças aos três"."Orgulhamo-nos do caminho feito e não discutimos quem é que teve a ideia de cada uma das medidas", atirou Catarina Martins numa das maiores iniciativas de campanha do Bloco: um almoço em Lisboa."O Governo nada teria feito sem o Bloco e o PCP", frisou a bloquista, destacando que "a arrogância das maiorias absolutas significa sempre um recuo". Sobre Tancos, Catarina Martins não disse fuma palavra.