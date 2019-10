Carlos César diz ter "muita confiança" na decisão dos portugueses

O líder parlamentar do PS, Carlos César, afirmou este domingo que tem "muita confiança na decisão" dos portugueses, considerando que é importante renovar "o comprometimento de diálogo com todas as forças políticas" depois das eleições.

"Temos muita confiança, muita confiança na decisão dos portugueses, qualquer que ela seja, e que renovemos o nosso comprometimento de diálogo com todas as forças políticas, quaisquer que sejam os resultados eleitorais", vincou o líder da bancada parlamentar socialista, à entrada do Hotel Altis, em Lisboa, onde decorre a noite eleitoral do PS.

Sublinhando que tem uma "expectativa positiva" em relação aos resultados eleitorais, Carlos César optou não se prolongar em relação aos resultados, porque "dentro de pouco tempo" se saberá "em detalhe as opções dos portugueses".



Questionado ainda sobre a abstenção, o socialista referiu que é preocupante "sempre quando portugueses não exercem o seu direito de escolha".



"Isso não é bom para a democracia, mas temos de continuar a fazer um esforço, para que as pessoas se sintam com mais proximidade em relação à política, aos políticos", vincou.



Minutos antes da chegada de Carlos César, por volta das 18g35, o membro do secretariado nacional do PS Fernando Medina disse que "ainda é muito cedo para falar" sobre eventuais parceiros dos socialistas para a próxima legislatura.



O também presidente da Câmara Municipal de Lisboa espera que "a abstenção seja o menor possível" e que as pessoas possam "traduzir a sua vontade depois de um debate vivo e de uma campanha viva".