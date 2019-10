Mesas de voto para as eleições legislativas já abriram

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram este domingo às 08h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00.Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.A estas Legislativas concorrem 20 partidos políticos e uma coligação, o maior número de sempre, embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.Os portugueses são chamados a eleger 230 deputados, divididos por 22 círculos (18 no Continente, dois nas regiões autónomas e círculos da emigração - Europa e Fora da Europa).O círculo eleitoral de Lisboa é aquele onde são eleitos mais deputados, 48, seguindo-se o Porto, com 40 deputados.Em relação às legislativas de 2015, o número de mandatos de deputado a atribuir nos círculos eleitorais da Guarda e de Viseu diminuiu de quatro para três e de nove para oito, respetivamente, enquanto Lisboa e Porto ganharam um lugar cada.