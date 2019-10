PAN está contra "aproveitamento político" no caso de Tancos

O porta-voz do PAN admite a criação de uma segunda comissão de inquérito a Tancos, mas critica a "politização" e o "aproveitamento político"."Todas as comissões de inquérito que sirvam para esclarecer o que não está esclarecido nós estamos evidentemente de acordo", disse André Silva após uma viagem de comboio na Linha do Vouga, que começou em Santa Maria da Feira e acabou em Espinho.Ainda assim, traçou diferenças, atacando a "politização de um processo judicial e, de alguma forma, um aproveitamento político que serve quer à esquerda quer à direita para desviar as atenções da campanha". E sublinhou que os partidos que "estão tão interessados com o caso de Tancos" devem explicar "as propostas que têm para que estes casos não se voltem a repetir".Quanto ao PCP, Jerónimo de Sousa optou por não fazer este sábado comentários sobre Tancos, depois de o partido ter na sexta-feira defendido a abertura de nova comissão de inquérito.