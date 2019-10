Partido Popular Europeu deseja boa sorte a PSD e CDS

O Partido Popular Europeu (PPE) desejou esta sexta-feira "a melhor sorte" aos seus partidos-membros, PSD e CDS-PP, nas eleições legislativas de domingo, considerando que "o centro-direita é a única escolha viável e responsável" para Portugal.Em comunicado, Joseph Daul, o presidente do PPE, a maior família política europeia, de centro-direita, considera que "os cidadãos portugueses aspiram a um país que lhes ofereça oportunidades e os prepare para os desafios de amanhã", e opina que "o atual governo socialista falhou para com o povo português"."Eles deixaram os setores da Saúde e da Educação e os transportes públicos em 'farrapos'. Estão a exercer um pressão orçamental enorme sobre os cidadãos. Quando as condições eram favoráveis, a liderança do PS desperdiçou uma oportunidade de proporcionar melhores serviços e preparar Portugal para os dias chuvosos", considera.No entender do presidente do PPE, "PSD e CDS-PP lutam por uma sociedade na qual as famílias são apoiadas, de modo a poderem cuidar dos seus filhos e familiares mais idosos, onde os cidadãos e as empresas portuguesas, libertos da carga fiscal, podem atingir o seu potencial, onde os serviços funcionam"."No domingo, os cidadãos portugueses podem optar por uma sociedade que cuida das pessoas e leva-as em frente. Essa opção é um voto no PSD e CDS-PP", conclui Daul, na sua mensagem de boa sorte a PSD e CDS e respetivos líderes, Rui Rio e Assunção Cristas.