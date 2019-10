Rio rejeita ‘tese da cabala’ e CDS propõe nova comissão

Ocaso de Tancos voltou este sábado à agenda de campanha da direita. Nos distritos de Bragança e Vila Real, Rui Rio aproveitou a paragem de António Costa para se lançar na rua e ganhar fôlego.Já a líder centrista começou por reunir a cúpula do partido para defender a realização de uma segunda comissão de inquérito ao roubo de armas de Tancos. Cristas comemorou também os seus 45 anos ao som da morna e com comício cheio no distrito de Aveiro.Embalado por uma manhã entre beijinhos e abraços, em terreno favorável aos sociais-democratas, Rui Rio mostrou-se entusiasmado. "Eu acho que as sondagens de rua estão a subir", destacou, acreditando estar "tudo em aberto" para dia 6. E reforçou que o PS "não sabe o que há de dizer" sobre Tancos, respondendo assim à teoria da esquerda de existir uma conspiração do Ministério Público (MP) contra os socialistas.Já sobre o repto de Costa, para deixar Tancos fora da campanha, o líder do PSD ironizou: "Se calhar tenho que pedir ao doutor António Costa para me mandar a lista dos temas que ele quer que eu ponha ou tire da campanha."O presidente do PSD disse ainda não saber se uma nova comissão de inquérito é um bom caminho. "Também não gosto de entrar em histerias", afirmou, dando uma tacada a Cristas. Antes e depois de reunir a direção do CDS, Assunção Cristas decidiu pedir uma nova comissão de inquérito, exigindo que as declarações de Costa e de Azeredo Lopes no Parlamento sejam enviadas ao MP.De regresso à campanha, no dia em que celebrou 45 anos, a líder do CDS visitou o Bairro de Pombal, em Oeiras, onde vive uma comunidade africana. A centrista foi recebida com bolo e espumante ao som de ‘Sodade’, a canção mais conhecida de Cesária Évora. E não resistiu a um passinho de dança. À noite, houve comício em Aveiro com casa bem cheia e uma mensagem especial de Paulo Portas.