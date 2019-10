Rui Rio no ‘cavaquistão’ já pensa no governo enquanto Costa visita IP3

O PS empolgou-se no distrito de Viseu, o ‘cavaquistão’, para começar a traçar cenários de possíveis Executivos. O PS também rumou ao Centro, mas a campanha socialista acabou alterada pelo furacão Lorenzo: Costa cancelou uma ida à Nazaré e antecipou num dia a visita às obras do IP3, junto a Penacova, para estar livre para acompanhar a situação nos Açores.

O caso de Tancos não serviu para subir as intenções de voto no PSD. A garantia é de Rui Rio, em Lamego, que chegou mesmo a dizer que a "fuga" de António Costa para os Açores não foi, decerto, estratégica. "Também não vamos exagerar", brincou.





Rui Rio surgiu no distrito de Viseu confiante num bom resultado, e a convicção de que irá formar Governo é tanta que até avançou com um nome para o Executivo: "Arlindo Cunha é o homem que mais percebe de agricultura em Portugal e é o homem certo." Quanto às sondagens que dão o PSD a subir, Rio puxou para si os créditos. "É fruto dos debates e de muito trabalho meu, antes e durante a campanha." Mas criticou o facto de Costa estar sempre a trocar de fato entre primeiro-ministro e líder do PS. "É uma mistura entre as funções de candidato e as funções de primeiro-ministro." Já António Costa cancelou esta terça-feira e quarta-feira parte da agenda, sobretudo ações de rua, devido à passagem do furacão pelos Açores. Confrontado pelos jornalistas sobre a decisão invulgar, o líder socialista disse que "é sempre mais útil prevenir do que remediar" e lembrou que não deixa de ser primeiro-ministro."Não posso meter férias como primeiro-ministro", referiu durante uma visita às obras no IP3. Sobre um futuro Governo de Rio, Costa evitou comentar o nome atirado pelo rival para a campanha. "É um sinal de rejuvenescimento do PSD", ironizou. Arlindo Cunha foi ministro no tempo de Cavaco Silva e Durão Barroso.O CDS vai pedir formalmente que o Parlamento envie ao Ministério Público as declarações do primeiro-ministro e do ex-ministro da Defesa sobre o caso Tancos, se a Assembleia ainda não o tiver feito.A confirmação foi feita aos jornalistas pela presidente do CDS, Assunção Cristas, durante uma visita a um laboratório farmacêutico, nos arredores de Coimbra.No sábado, o CDS já tinha pedido a Ferro Rodrigues que esclarecesse se tinham sido enviadas cópias das declarações de António Costa e de Azeredo Lopes, depois de ter concluído que poderiam ter sido prestadas "falsas declarações". "O PS está mal em não querer vir a debate e esclarecer este ponto, mas quem está mal, acima de tudo, é o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, que tem de dar explicações ao País", atirou Cristas. À tarde, a centrista já só quis falar sobre a prestação de cuidados a idosos, em ações em Viana do Castelo.Esta quarta-feira, Ferro Rodrigues reúne a conferência de líderes parlamentares para decidir se agenda reunião da comissão permanente para debater caso de Tancos, pedida por PSD e CDS. BE e PCP já admitiram viabilizá-la, deixando socialistas isolados.O autarca do Porto denunciou, na assembleia municipal, que o BE distribuiu t-shirts a menores contra a proibição do uso de marijuana. Catarina Martins respondeu a Rui Moreira: "Entreter-se a falar sobre matérias que não têm a ver com a autarquia é uma forma de fugir às responsabilidades."O Iniciativa Liberal acredita que Portugal tem a "maior carga fiscal de sempre". "Já o atendimento nos serviços públicos não é o mais alto de sempre". As palavras são de João Cotrim Figueiredo, cabeça de lista do partido IL por Lisboa."Os portugueses pagam tantos impostos e depois têm um péssimo atendimento", sublinhou numa ação de campanha na mais recente Loja do Cidadão, no Saldanha. O Iniciativa Liberal esteve à porta da Loja do Cidadão com uma máquina avaliadora, onde a maioria das pessoas que saía escolheu o botão vermelho.