André Ventura diz que não vai ser líder da bancada parlamentar do Chega e ataca PSD: "Senti que estava a falar sozinho"

No rescaldo de uma vitória na noite eleitoral, na qual o Chega conseguiu eleger 12 deputados para o Parlamento, André Ventura, líder do partido e o anterior deputado único desta força política, deu uma entrevista exclusiva à CMTV, esta segunda-feira.Na conversa, Ventura revelou que não vai ser líder da bancada parlamentar do partido, afastando uma 'lei da rolha': "Nem vou ser eu o líder da bancada parlamentar", prometeu, querendo dar voz "e espaço, para que outros sejam a voz do Chega". O líder parlamentar vai ser indicado por Ventura e haverá votação, revelou em exclusivo na CMTV.(Em atualização)