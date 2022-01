Costa ganhou aquilo que timidamente pediu no início da campanha eleitoral: uma maioria absoluta. “Entre 117 e 118 deputados”, calculou ontem o próprio Costa durante o discurso de vitória. Mas o líder do Partido Socialista (PS) foi claro: “Uma maioria absoluta não é poder absoluto. Não é governar sozinho.”









Costa prometeu conversar com as restantes forças políticas, com exceção do Chega. “Promover os consensos necessários na Assembleia da República e na Concertação Social”, adiantou o primeiro-ministro, que também prometeu a mesma “solidariedade institucional com o Presidente da República, tal como tem acontecido nos últimos seis anos”.

Costa prometeu ainda que vai cumprir “ponto por ponto” o Orçamento do Estado que apresentou e que foi chumbado pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, antigos parceiros da geringonça, que não se repetirá na próxima Legislatura.









Leia também Costa dá maioria absoluta ao PS. Rio castigado admite sair. Chega dispara e líder do CDS demite-se Costa não deixou de mandar um recado aos seus antigos aliados no Parlamento: “Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política”, renovando a sua sua intenção de ser “uma maioria de diálogo” que governará para “todas as portuguesas e portugueses”.

O líder do PS agradeceu a colaboração de todos aqueles que estiveram presentes nas mesas de voto, agradeceu ao presidente do partido, Carlos César (que por razões de saúde não pôde estar presente ontem em Lisboa), e fez um agradecimento especial a Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do último Governo. “Agora, o senhor Presidente da República vai convidar uma pessoa para formar Governo”, concluiu Costa, pouco antes de dar por terminada a sua intervenção final na noite eleitoral.