Em declarações aos jornalistas durante a campanha em Macedo de Cavaleiros, esta segunda-feira, António Costa afirma: "Ficámos a saber que se Rui Rio formasse Governo ficaria refém da extrema-direita".O primeiro-ministro voltou ainda a sublinhar que está disposto a dialogar com os partidos, à excepção do Chega."Partido Socialista está aqui para avançar com o país", acrescenta.