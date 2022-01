Cantora soprano, veterinário e economistas entre as novas caras no parlamento. Saiba quem são

A soprano Elisabete Matos (PS), Tiago Moreira de Sá (PSD), o médico veterinário Pedro Frazão (Chega) ou o economista Carlos Guimarães Pinto (IL), são algumas das caras novas no novo parlamento saído das eleições legislativas de domingo.

Segundo os resultados provisórios das legislativas (que ainda não incluem os quatro deputados eleitos pela emigração), para além da maioria absoluta do PS, com 117 dos deputados do hemiciclo, registou-se o crescimento de forças políticas recentes, como o Chega ou a Iniciativa Liberal -- que passaram da representação única para 12 e 8 deputados respetivamente.

Na bancada do PS, maioritariamente de continuidade, encontram-se algumas caras novas, nomeadamente a soprano Elisabete Matos, eleita pelo círculo de Braga - distrito onde o partido foi o mais votado e conseguiu aumentar para nove o número de deputados.