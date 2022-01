Cascais: O 5.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Cascais é o 5º concelho-chave das eleições Legislativas 2022, a 4ª vila com mais habitantes da área metropolitana da capital, o 7º município mais rico do País e pertence ao distrito de Lisboa, o círculo eleitoral onde se elegem mais deputados: são 48. À medida que nos aproximamos dos concelhos-chave mais determinantes para as atuais eleições, observando o sistema de representação proporcional e fazendo a conversão em mandatos de acordo com o método de Hondt, percebe-se melhor a relevância do distrito de Lisboa.Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Cascais por uma diferença de apenas 3000 votos, uma margem mínima num concelho onde votaram 99 076 eleitores. No mesmo ano, Cascais representou 9% de todos os votantes no distrito de Lisboa.Este é mais um concelho-chave extremamente volátil ainda que se tenham verificado, ao longo dos vários escrutínios, comportamentos distintos em termos de intenções de voto no partido vencedor. Desde 2001 que o município é um bastião da direita com seis vitórias autárquicas consecutivas. Em oposição a esta lógica, desde as primeiras eleições Legislativas em 1976, o concelho de Cascais, tal como o de Oeiras desde logo, já mudou de cor de partido vencedor por oito vezes.No entanto, a atual batalha eleitoral de 2022 joga-se no combate à abstenção. De todos os concelhos-chave deste ano, Cascais foi o que, nas Legislativas de 2019, teve a 2ª taxa de abstenção mais alta, depois de Sintra: 44,18%. No mesmo ano, de todos os concelhos do País, o de Cascais foi o 2º com uma votação mais relevante para o CDS-PP, o 3º para a IL e o 4º para o PAN e o Livre.Foram precisos 20 233 votos para, no distrito de Lisboa, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS 20, PSD 12, BE cinco, PCP-PEV quatro, PAN e CDS-PP dois cada, e IL, LIVRE e CHEGA um, cada, no total do distrito de Lisboa.Só os votos no PS (31,7%) e PSD (28,71%) elegeram um deputado cada em Cascais