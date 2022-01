Catarina Martins diz que é "bom sinal" que direita fique incomodada com o BE

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou esta terça-feira um "bom sinal" que a direita fique "muito incomodada com o Bloco de Esquerda", afirmando que o líder do PSD, Rui Rio, "aparentemente confunde algumas sondagens com os resultados eleitorais".

Catarina Martins fez esta tarde uma curta arruada no centro de Barcelos, no distrito de Braga -- ao qual o partido dedica hoje todo o décimo dia de campanha --, e no final foi questionada pelos jornalistas sobre as declarações de Rui Rio que, em entrevista à Rádio Renascença, avisou para a possibilidade de uma nova geringonça "com o BE ativo dentro do Governo".

"Eu bem sei que a direita fica muito incomodada com o Bloco de Esquerda. É bom sinal. É sinal de que sabem que estamos aqui para defender uma Segurança Social pública", afirmou, reiterando que os bloquistas não vão aceitar a "lei da selva" que a direita pretende no mercado laboral.