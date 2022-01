CDS diz que Governo já podia ter decidido voto de isolados sem precisar de parecer

O presidente do CDS-PP defendeu esta quarta-feira que o Governo já podia ter decidido "excecionar regras de confinamento" para que os eleitores em isolamento devido à covid-19 possam votar nas legislativas e "não devia estar a aguardar pareceres".

Francisco Rodrigues dos Santos esteve esta quarta-feira em Setúbal, no Mercado do Livramento, numa ação de campanha para as eleições de dia 30 e foi questionado pelos jornalistas sobre a convocação e posterior adiamento de uma conferência de imprensa da ministra da Administração Interna sobre o voto dos eleitores em isolamento.

Para o líder centrista, "o Governo continua a correr atrás do prejuízo e de trapalhada em trapalhada" e "tem de fazer o trabalho de casa".