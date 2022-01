O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, acusou esta sexta-feira o PS de estar "a fugir" ao "apelo direto" da CDU para acordo depois das eleições de 30 de janeiro. Numa ação de campanha em São Bartolomeu de Messines, o dirigente comunista insistiu numa resposta do PS que diga "claramente se recusam ou não a convergência com a CDU".