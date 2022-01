CMTV prepara grande noite das Legislativas

Sandra Felgueiras e José Carlos Castro serão os principais rostos da noite eleitoral dapara acompanhamento dos resultados das Legislativas, no próximo dia 30. A eles juntam-se ainda os jornalistas Francisco Penim, João Ferreira e Daniela Polónia noutros estúdios do canal doA emissão especial, que arranca às 20h00, marcará a estreia de Sandra Felgueiras na antena da, isto depois de, já esta semana, ter assumido o cargo de diretora da revista ‘Sábado’ e diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina.vai acompanhar a noite eleitoral ao segundo, em quatro estúdios, e com 29 câmaras sempre em direto, com reações em todas as sedes partidárias aos resultados que vão decidir o futuro político do País.O especial envolverá dezenas de jornalistas e uma sondagem à boca das urnas da Intercampus, a mais fiável do mercado, assim que a emissão arrancar. A noite eleitoral dacontará, também, com os comentários de Eduardo Dâmaso, Diana Ramos, João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas, Marcos Perestrello, Luís Campos Ferreira, Ricardo Baptista Leite e António Salvador, da Intercampus.Ao longo de todo o dia, sempre em direto, a estação de televisão dovai ainda acompanhar a votação dos portugueses de norte a sul do País, com destaque para os líderes partidários, numa operação televisiva que envolverá centenas de profissionais.