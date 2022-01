CMTV prepara grande noite das Legislativas com recurso a 'Parede Mágica'

A noite eleitoral na CMTV vai usar, pela primeira em Portugal, um ecrã tátil – designado como ‘Parede Mágica’ – que permitirá aos telespetadores acompanhar os resultados, e oferecer simulações de possíveis soluções de governabilidade, à medida que forem sendo eleitos os deputados de cada partido. O jornalista Francisco Penim comandará a emissão neste ‘posto’ vanguardista.





“Esta é uma ferramenta única, inédita, feita pela primeira vez em Portugal graças ao esforço interno da CMTV e desenvolvida em pouco mais de dois meses só com ‘prata da casa’. Isto porque percebemos que era necessário inovar tecnologicamente a emissão e procurámos a melhor evolução, a pensar nas pessoas em primeiro lugar”, explica Francisco Penim. “Criámos uma ferramenta que tem o potencial de mostrar muitas soluções, todas elas em prol da compreensão do que está a acontecer, nomeadamente a partir do momento em que começar a haver resultados”, acrescenta.









"Esta 'Parede Mágica' permite, por exemplo, mostrar de uma forma fácil e eficaz (através de cores) os resultados em todos os concelhos com atualizações permanentes. "Será dada particular atenção aos concelhos-chave, mas permite mostrar a evolução da contagem dos votos em todos os concelhos ao longo da noite. A ferramenta permitirá ainda traçar os cenários possíveis - da maioria absoluta às mais variadas coligações - dando ao espectador a possibilidade de compreender melhor e visualizar, de uma forma simples, como poderá ficar o Governo e a Assembleia da República", conclui Francisco Penim.

A noite eleitoral da CMTV do próximo domingo arranca às 20h00, com apresentação de Sandra Felgueiras (que se estreia na antena do canal do Correio da Manhã), José Carlos Castro, João Ferreira, Daniela Polónia e Francisco Penim.

Sandra Felgueiras e José Carlos Castro serão os principais rostos da noite eleitoral dapara acompanhamento dos resultados das Legislativas, no próximo dia 30. A eles juntam-se ainda os jornalistas Francisco Penim, João Ferreira e Daniela Polónia noutros estúdios do canal doA emissão especial, que arranca às 20h00, marcará a estreia de Sandra Felgueiras na antena da, isto depois de, já esta semana, ter assumido o cargo de diretora da revista ‘Sábado’ e diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina.vai acompanhar a noite eleitoral ao segundo, em quatro estúdios, e com 29 câmaras sempre em direto, com reações em todas as sedes partidárias aos resultados que vão decidir o futuro político do País.O especial envolverá dezenas de jornalistas e uma sondagem à boca das urnas da Intercampus, a mais fiável do mercado, assim que a emissão arrancar. A noite eleitoral dacontará, também, com os comentários de Eduardo Dâmaso, Diana Ramos, João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas, Marcos Perestrello, Luís Campos Ferreira, Ricardo Baptista Leite e António Salvador, da Intercampus.Ao longo de todo o dia, sempre em direto, a estação de televisão dovai ainda acompanhar a votação dos portugueses de norte a sul do País, com destaque para os líderes partidários, numa operação televisiva que envolverá centenas de profissionais.