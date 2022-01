Costa pede "sólida vitória" nas legislativas que permita "gerar consensos"

O secretário-geral do PS defendeu esta quarta-feira a necessidade de "garantir uma sólida vitória" que permita "gerar consensos", apelando a "um esforço grande de unidade nacional" que "assegure estabilidade" e permita "virar a página" da pandemia.

"Todos estão a ficar conscientes da importância destas eleições e de garantir uma sólida vitória que dê estabilidade ao país, que permita ao país gerar os consensos e a unidade nacional que é fundamental para virarmos a página desta pandemia. É isso que as pessoas pedem", afirmou António Costa.

O secretário-geral falava aos jornalistas durante a tradicional descida da rua Santa Catarina, no Porto, onde foi acompanhado pelo cabeça de lista por este círculo eleitoral, Alexandre Quintanilha, pelo número dois por aquele círculo eleitoral e ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo presidente da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro.