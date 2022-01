Tanto Iniciativa Liberal como CDS-PP pertencem à mesma ‘família’ ideológica, a direita, mas ultimamente são mais as críticas vindas do líder do CDS. Quanto a isso, João Cotrim de Figueiredo espera que "o CDS caia em si e tenha mais lucidez".Em entrevista ao Correio da Manhã e à CMTV, o presidente da Iniciativa Liberal foi questionado sobre as recentes críticas de Francisco Rodrigues dos Santos, em que chegou a acusar os liberais de serem "a cópia do CDS" e a "prima moderninha".