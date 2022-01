De um lado mais apoios e investimento, do outro menos despesa pública: Medidas dividem esquerda e direita no debate

Chega aponta a 20 deputados, IL acena com falta de Orçamento e Livre quer "espaço negocial"

André Ventura, do Chega, diz que o partido "quer contribuir para a alertantiva ao PS" e que um noto no partido" tem o mesmo peso que em qualquer um dos outros". Confiante, o presidente do Chega apnta a um total de 20 deputados eleitos. "É um objetivo, traçou".



Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal, atacou Costa. "Ainda não percebemos para que quer o voto dos portugueses. Não diz a política de alianças", apontou, criticando a apresentação do mesmo orçamento. "Não vejo maneira de ser aprovado", adiantou.



Rui Tavares, do Livre, voltou à carga com a 'ecogeringonça' e afatou o "jogo de sombras chinesas". "Seremos parte da solução, no caso de uma marioria à esquerda, ou da oposição, no caso de uma maioria direita. "Temos que criar espaço negocial para viabilizar um orçamento", disse, piscondo o olho ao PS.