"Garanto que o orçamento a apresentar não será o mesmo", diz Catarina Martins em entrevista

O Orçamento do Estado de 2022 foi chumbado em outubro, mas António Costa já garantiu que se ganhar as Legislativas é esse mesmo orçamento que quer ver aprovado. Quem não vai dar novamente a bênção é o Bloco de Esquerda."Se o PS não tiver maioria absoluta e o Bloco de Esquerda for a terceira força política garanto-lhe que o orçamento a apresentar não será o mesmo porque não vamos ter um orçamento que promete abrir concursos para médicos que ficam vazios, promete dar dinheiro aos cuidadores informais e depois fica todo na gaveta", disse Catarina Martins em entrevista ao Correio da Manhã e à CMTV.