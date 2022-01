Gondomar: O 8.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Gondomar é o 8º concelho-chave das eleições Legislativas 2022 e pertence ao distrito do Porto, o segundo círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 40. Numa nota mais abrangente, e para melhor perceber a dimensão de todo o distrito do Porto, registe-se que aqui são eleitos mais deputados do que a soma dos mandatos elegíveis nos distritos de Braga e Setúbal, por exemplo.Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Gondomar por quase 10 mil votos, uma margem confortável num município que, nesse ano, registou 84 mil votantes. Gondomar representou, em 2019, 9% de todos os votantes no distrito do Porto, o que o torna no 4º mais relevante em termos distritais. Como em todos os restantes concelhos-chave é também a volatilidade da intenção de votos dos seus eleitores recenseados que determina a sua inclusão neste lote, suplantando até alguns concelhos do Porto com mais residentes, como é o caso dos de Matosinhos e do próprio Porto.Em todo o historial de eleições Autárquicas no nosso País, Gondomar fica indelevelmente marcado por cinco mandatos de Valentim Loureiro, dois deles como independente, e os três mais recentes que tiveram vitórias do PS. Já nas últimas oito eleições Legislativas, o município só votou PSD nas de 2011, na vitória de Pedro Passos Coelho, dando a vitória ao PS nas restantes sete ocasiões. Nas mesmas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Gondomar votou por sete vezes no partido eleito para formar Governo. Um facto que deve alertar os líderes dos maiores partidos nacionais, mas também os cabeças de lista distritais de PS e PSD, Alexandre Quintanilha e Sofia Matos.Foram precisos 19 412 votos para, no distrito de Porto, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS 17, PSD 15, BE quatro, PCP-PEV dois, PAN um e CDS-PP um, no total do distrito do Porto.Só os votos no PS (37,21%) e PSD (26,04%) elegeram um deputado cada em Gondomar.