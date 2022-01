Jerónimo de Sousa já teve alta mas ainda recupera em casa

Jerónimo de Sousa teve esta segunda-feira alta hospitalar e "prosseguirá agora em casa o período de recuperação", anunciou esta segunda-feira o Partido Comunista Português (PCP) em comunicado, dando também nota de que o secretário-geral deverá retomar a "atividade política" no fim de semana.Na passada quinta-feira, o também deputado do PCP – um dos parlamentares com mais tempo de casa – foi submetido a uma cirurgia urgente à carótida interna esquerda, o que o obrigou a afastar-se a título provisório das atividades da campanha eleitoral para as Legislativas de 30 de janeiro.