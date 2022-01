A rua de Santa Catarina, no Porto, foi ontem palco dum encontro entre as comitivas da Iniciativa Liberal e do PSD, mas o simbolismo do momento foi abalado pela ausência do líder social-democrata, Rui Rio. A expetativa do presidente dos liberais, João Cotrim de Figueiredo, pode ter sido afetada pela ausência do congénere do PSD, mas a receção não foi menos calorosa por parte do substituto, que neste caso era o vice-presidente social -democrata, Salvador Malheiro.