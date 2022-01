É este domingo que votam os mais de 315 mil portugueses que se inscreveram no voto antecipado em mobilidade, com especial destaque para Lisboa e Porto. Estes dois distritos são os que registaram mais inscrições.Segundo dados enviados pelo Ministério da Administração Interna ao Correio da Manhã, num total de 315 785 portugueses inscritos, 93 020 são do distrito de Lisboa e 58 337 do distrito do Porto, tornando-se assim nos dois distritos com mais inscrições para o voto antecipado.