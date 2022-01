Lisboa é o concelho-chave de quaisquer eleições Legislativas em Portugal. Registar, aqui, o melhor resultado possível é a principal motivação de todos os partidos, com ou sem representação parlamentar. Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, e de todos os concelhos-chave destas eleições, Lisboa foi o 2º onde se notou mais a diferença entre o partido vencedor no concelho, o PS, e o segundo classificado, o PSD: 22 000 votos.No total, no mesmo ano, votaram aqui 291 432 eleitores, tendo o concelho de Lisboa representado 26,46% de todos os votantes no distrito. Este é um concelho-chave onde a previsão de votos é das mais difíceis do País, já que não há domínio claro de tendência política: desde o 25 de Abril, nas eleições Legislativas, houve oito vitórias da direita contra sete da esquerda e, nas Autárquicas, oito vitórias da esquerda e seis da direita.Em 2019, de todos os concelhos do País, o de Lisboa foi onde cada partido com assento parlamentar atingiu o maior número de votos, com exceção do Chega, e onde o IL conseguiu mais de um sexto de todos os votos. Finalmente, nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Lisboa votou sempre no partido vencedor em termos nacionais.