O histórico socialista Manuel Alegre questionou esta quinta-feira como seriam as relações com os países africanos se Portugal tivesse um Governo com influência do Chega e considerou triste que o PSD "ultrapasse esta linha vermelha" com a extrema-direita.

Manuel Alegre, resistente antifascista, deixou estas advertências na primeira parte do discurso que proferiu no comício de Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes, numa intervenção que antecedeu a do secretário-geral do PS, António Costa.