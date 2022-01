Municípios seguem recomendações mas alertam que não podem controlar votos de confinados

Municípios contactados pela Lusa asseguraram esta quarta-feira que seguirão "ao máximo" as recomendações do Governo para o voto de cidadãos com covid-19 nas legislativas de domingo, salientando, contudo, que não podem impedir ninguém de votar no horário que quiser.

Ouvidos pela Lusa, autarcas de várias zonas do país salientam que, para as eleições de domingo, só podem divulgar as recomendações do Governo para que as pessoas em isolamento votem no domingo entre as 18:00 e as 19:00, além da adoção dos cuidados que passam por disponibilizar aos elementos das mesas meios de proteção individual e exigir aos eleitores o uso de máscara (máscaras comunitárias não são permitidas), além de incentivar a desinfeção das mãos e o uso de canetas próprias.

No distrito de Portalegre, José Pio, presidente da Câmara de Gavião, disse à Lusa que o município vai tentar "seguir ao máximo" as recomendações do Governo, mas alerta que essa situação "não passa de uma recomendação", não podendo a autarquia "fazer nada" que evite a ida às urnas a outras horas.