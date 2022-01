Ao sexto dia oficial de campanha, o secretário-geral do PS, António Costa, teve o apoio de personalidades da cultura e do desporto, em Lisboa. Nesse encontro, a campeã olímpica de maratonas Rosa Mota acusou o líder do PSD, a quem chamou "nazizinho", de "destruir a cidade do Porto" quando presidiu a Câmara do Porto entre 2002 e 2013.