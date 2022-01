Os concelhos-chave que podem ser decisivos nestas legislativas

Em dia de eleições é sabido que todos os votos contam mas, em alguns concelhos, os votos podem ‘contar’ mais, no sentido em que estes territórios podem fazer a diferença no número de deputados eleitos por um determinado partido na derradeira contagem.

O CM mostra-lhe quais são os 10 concelhos-chave em Portugal, onde é expectável que haja um elevado número de votantes (superior a 70 mil) e onde, nas últimas oito eleições Legislativas, houve mudanças significativas na intenção de voto no partido com maior expressão.

1- LISBOA

Lisboa é o concelho-chave de quaisquer eleições Legislativas em Portugal. Registar, aqui, o melhor resultado possível é a principal motivação de todos os partidos, com ou sem representação parlamentar. Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, e de todos os concelhos-chave destas eleições, Lisboa foi o 2º onde se notou mais a diferença entre o partido vencedor no concelho, o PS, e o segundo classificado, o PSD: 22 000 votos.



No total, no mesmo ano, votaram aqui 291 432 eleitores, tendo o concelho de Lisboa representado 26,46% de todos os votantes no distrito. Este é um concelho-chave onde a previsão de votos é das mais difíceis do País, já que não há domínio claro de tendência política: desde o 25 de Abril, nas eleições Legislativas, houve oito vitórias da direita contra sete da esquerda e, nas Autárquicas, oito vitórias da esquerda e seis da direita.



Por outro lado, é aqui que partidos mais pequenos têm hipóteses de eleger deputados, lembrando, por exemplo, que, em 2019, só os votos no distrito de Lisboa, muito à boleia dos do concelho, elegeram os únicos deputados de IL, Livre e Chega. Adicionalmente, de todos os concelhos-chave, o de Lisboa foi o único onde o PS desceu das Legislativas de 2015 para 2019 (1,49%), em contraciclo com todos os outros concelhos-chave.



Em 2019, de todos os concelhos do País, o de Lisboa foi onde cada partido com assento parlamentar atingiu o maior número de votos, com exceção do Chega, e onde o IL conseguiu mais de um sexto de todos os votos. Finalmente, nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Lisboa votou sempre no partido vencedor em termos nacionais.

2- SINTRA

Sintra é o 2º concelho-chave das eleições Legislativas 2022, o 2º com mais população residente no País e o 2º mais apetecível para todos os partidos com assento parlamentar. Pertence ao distrito de Lisboa, o círculo eleitoral onde se elegem mais deputados (48), e aquele que concentra mais concelhos-chave (são quatro incluindo os de Oeiras, Cascais e Lisboa).



Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, e de todos os concelhos-chave destas eleições foi onde se notou mais a diferença entre o partido vencedor no concelho, o PS, e o segundo classificado, o PSD: 33 000 votos. Só esta diferença foi superior ao número total dos votantes no partido de Rui Rio no concelho. No total, em 2009, votaram aqui 167 515 eleitores (o 2º concelho do País onde mais pessoas exerceram o seu direito). No mesmo ano, Sintra representou 15,21% de todos os votantes no distrito de Lisboa.



Este é um concelho-chave cujo voto à esquerda, em eleições Legislativas, tem dominado (desde o 25 de Abril, houve dez vitórias da esquerda contra cinco da direita), mas que demonstra um comportamento bem distinto em Autárquicas (desde o 25 de Abril, houve sete vitórias da direita contra seis da esquerda). No entanto, a atual batalha eleitoral de 2022 joga-se no combate à abstenção. De todos os concelhos-chave deste ano, Sintra foi o que, nas Legislativas de 2019, teve a taxa de abstenção mais alta: 47,48%. No mesmo ano, de todos os concelhos do País, o de Sintra foi onde o Chega registou o seu maior número de votos e o 2º com uma votação mais relevante para o PS, PCP-PEV, PAN e Livre.



Finalmente, nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Sintra votou por seis vezes no partido convidado a formar Governo.

3 - VILA NOVA GAIA

Vila Nova de Gaia é o 3º concelho-chave das eleições Legislativas de 2022. Ao se aproximarem os concelhos-chave mais valiosos, é mais notório o peso dos mais determinantes em termos de volume potencial de votantes. Em 2019, só aqui em Vila Nova de Gaia votaram 156 272 eleitores. Fazendo parte da lista de concelhos-chave, depois de Gondomar, Vila Nova de Gaia é o segundo município que pertence ao distrito do Porto onde são eleitos 40 deputados.



Este é o concelho mais relevante de todo o distrito e, em 2019, representou 16,72% de todos os votantes (mais até que o concelho do Porto).

Nas últimas eleições Legislativas, o PS venceu o PSD no concelho de Vila Nova de Gaia por uma margem muito confortável, superior a 14 000 votos, tendo ambos os partidos empatado em número de deputados eleitos (dois para cada um no concelho).



Nas mesmas eleições, de todos os concelhos do País, o de Vila Nova de Gaia foi onde o BE teve a sua 2ª melhor votação e PS, PSD e PAN a 3ª.



A tendência vencedora de votos em Vila Nova de Gaia é bastante volátil e isso mesmo é o que se tem verificado em eleições Autárquicas e Legislativas com igual preponderância. De tal modo isto é verdade que, agora, é quase impossível prever uma vitória certa do PS ou do PSD nas eleições deste domingo. É que desde o 25 de Abril, no conjunto de eleições Autárquicas e Legislativas, já se registaram doze inversões de tendência vencedora entre PS e partidos de direita, coligados ou não.



Paradoxalmente, nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Vila Nova de Gaia votou sete vezes no partido eleito para formar Governo.



LEGISLATIVAS 2019

Foram precisos 19 412 votos para, no distrito do Porto, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS 17, PSD 15, BE quatro, PCP-PEV dois, PAN um e CDS-PP um, no total do distrito do Porto.



Só os votos no PS (37,05%) e PSD (27,7%) elegeram dois deputados cada em Gaia.

2 - BRAGA

Braga é o 4º concelho-chave das eleições legislativas 2022. De todos os concelhos-chave que já analisámos nestas páginas, o de Braga é o primeiro no qual, em 2019, o número de votantes ultrapassou a centena de milhar: foram 100 176. O que revela que é, essencialmente, o volume de votantes que começa a sobressair nesta análise.



Braga, como sede de município, também representa todo o círculo eleitoral em que 19 deputados serão eleitos. Mais relevante ainda é o número de concelhos-chave do distrito de Braga: 3.



Braga é o maior concelho do distrito e, em 2019, representou 21,52% de todos os votantes. Nas últimas eleições legislativas, o PS venceu o PSD no concelho por pouco mais de 3000 votos, tendo ambos os partidos empatado em número de deputados eleitos.

Nas mesmas eleições, de todos os concelhos do País, o de Braga foi onde PSD e BE tiveram a sua 5ª melhor votação.



Braga é também mais um caso com vincadas diferenças em tendência de voto no partido mais representativo no concelho, se compararmos o historial de eleições autárquicas e legislativas.



Este foi um sólido município socialista durante quase 40 anos ininterruptos, para em 2013 mudar para uma coligação vencedora de PSD, CDS-PP e PPM. Nas legislativas, os resultados finais já registaram seis inversões de tendência entre PS e partidos de direita, coligados ou não.



Nas últimas oito eleições legislativas, desde 1995, o concelho de Braga votou sete vezes no partido eleito para formar governo, característica que deve constituir uma motivação extra para os cabeças de lista distritais de PS e PSD.



LEGISLATIVAS 2019

Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS e PSD oito cada, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Braga.



Só os votos no PS (34,21%) e PSD (31,08%) elegeram um deputado cada em Braga.

5 - CASCAIS

Cascais é o 5º concelho-chave das eleições Legislativas 2022, a 4ª vila com mais habitantes da área metropolitana da capital, o 7º município mais rico do País e pertence ao distrito de Lisboa, o círculo eleitoral onde se elegem mais deputados: são 48. À medida que nos aproximamos dos concelhos-chave mais determinantes para as atuais eleições, observando o sistema de representação proporcional e fazendo a conversão em mandatos de acordo com o método de Hondt, percebe-se melhor a relevância do distrito de Lisboa.



Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Cascais por uma diferença de apenas 3000 votos, uma margem mínima num concelho onde votaram 99 076 eleitores. No mesmo ano, Cascais representou 9% de todos os votantes no distrito de Lisboa.



Este é mais um concelho-chave extremamente volátil ainda que se tenham verificado, ao longo dos vários escrutínios, comportamentos distintos em termos de intenções de voto no partido vencedor. Desde 2001 que o município é um bastião da direita com seis vitórias autárquicas consecutivas. Em oposição a esta lógica, desde as primeiras eleições Legislativas em 1976, o concelho de Cascais, tal como o de Oeiras desde logo, já mudou de cor de partido vencedor por oito vezes.



No entanto, a atual batalha eleitoral de 2022 joga-se no combate à abstenção. De todos os concelhos-chave deste ano, Cascais foi o que, nas Legislativas de 2019, teve a 2ª taxa de abstenção mais alta, depois de Sintra: 44,18%. No mesmo ano, de todos os concelhos do País, o de Cascais foi o 2º com uma votação mais relevante para o CDS-PP, o 3º para a IL e o 4º para o PAN e o Livre.



Legislativas 2019

Foram precisos 20 233 votos para, no distrito de Lisboa, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS 20, PSD 12, BE cinco, PCP-PEV quatro, PAN e CDS-PP dois cada, e IL, LIVRE e CHEGA um, cada, no total do distrito de Lisboa.



Só os votos no PS (31,7%) e PSD (28,71%) elegeram um deputado cada em Cascais

6 - OEIRAS

Oeiras é o 6º concelho-chave das eleições Legislativas 2022, o 5º município mais densamente povoado do País, o 10º com mais eleitores e pertence ao distrito de Lisboa, o círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 48. Como seria expectável, a luta pelos votos no distrito mais populoso de Portugal é tão determinante que contém quatro concelhos-chave incluindo, além do da capital, os de Cascais e Sintra.

Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Oeiras por pouco menos de 7000 votos, uma margem, ainda assim, confortável. No mesmo ano, Oeiras representou 8,38% de todos os votantes no distrito de Lisboa.



Dizer que este é um concelho-chave extremamente volátil peca por defeito já que, em escrutínios com a sua própria orgânica e motivações, os oeirenses sempre souberam distinguir entre escolher os seus representantes para Autárquicas e para Legislativas. Desde 1979 que a autarquia é um bastião intocável da direita marcada pelo nome incontornável de Isaltino Morais, presidente da câmara municipal em nove (!) ocasiões.



Paradoxalmente, desde as primeiras eleições Legislativas em 1976, o concelho de Oeiras já mudou de cor de partido vencedor por vezes.



Os oeirenses responderam à chamada às urnas em 2019 uma vez que, de todos os concelhos-chave de 2022, o de Oeiras foi onde a taxa de abstenção foi a mais baixa: 37,08%. Nas mesmas eleições Legislativas, de todos os concelhos do País, o de Oeiras foi o 3º com uma votação mais relevante para o Livre, o 4º para a IL e o 5º para o CDS-PP.



Legislativas 2019

Foram precisos 20 233 votos para, no distrito de Lisboa, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS 20, PSD 12, BE cinco, PCP-PEV quatro, PAN e CDS-PP dois cada, e IL, LIVRE e CHEGA um cada, no total do distrito de Lisboa.



Só os votos no PS (33,68%) e PSD (26,19%) elegeram um deputado cada em Oeiras.

7 - GUIMARÃES

Guimarães é o 7º concelho-chave das eleições Legislativas 2022 e pertence ao distrito de Braga, o 3º círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 19. Depois de Vila Nova de Famalicão, o concelho de Guimarães é o 2º concelho-chave mais relevante deste distrito.



Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD neste concelho por mais de 10 mil votos, uma margem bastante confortável num município que, nesse ano, registou mais de 89 mil votantes. Guimarães representou, em 2019, 19,27% de todos os eleitores que votaram no distrito de Braga, tornando-o no 2º concelho mais relevante em termos distritais.



No mesmo ano, de todos os concelhos do País, o de Guimarães foi onde o PS registou a sua 6ª melhor votação. Mas, mais relevante ainda, é que das Legislativas de 2015 para as de 2019 o concelho de Guimarães foi, de todos os concelhos-chave de 2022, onde os votos socialistas mais subiram: 7,25%.



A tendência de voto dos vimaranenses em eleições Legislativas tem sido constante, sendo claramente um concelho com preferência natural para votar maioritariamente no Partido Socialista. A exceção aconteceu em 2015, quando a coligação Portugal à Frente ganhou ao PS, depois de seis vitórias socialistas consecutivas.



Nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Guimarães votou por seis vezes no partido eleito para formar Governo. Nas eleições Autárquicas, a direita só ficou à frente dos destinos do município por duas vezes: AD - Aliança Democrática em 1979 e o PSD em 1985.



LEGISLATIVAS 2019

Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS 8, PSD 8, BE dois e CDS-PP um, no total do distrito de Braga.



Só os votos no PS (40,65%) e PSD (28,98%) elegeram um deputado cada em Guimarães.

8 - GONDOMAR

Gondomar é o 8º concelho-chave das eleições Legislativas 2022 e pertence ao distrito do Porto, o segundo círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 40. Numa nota mais abrangente, e para melhor perceber a dimensão de todo o distrito do Porto, registe-se que aqui são eleitos mais deputados do que a soma dos mandatos elegíveis nos distritos de Braga e Setúbal, por exemplo.



Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Gondomar por quase 10 mil votos, uma margem confortável num município que, nesse ano, registou 84 mil votantes. Gondomar representou, em 2019, 9% de todos os votantes no distrito do Porto, o que o torna no 4º mais relevante em termos distritais. Como em todos os restantes concelhos-chave é também a volatilidade da intenção de votos dos seus eleitores recenseados que determina a sua inclusão neste lote, suplantando até alguns concelhos do Porto com mais residentes, como é o caso dos de Matosinhos e do próprio Porto.



Em todo o historial de eleições Autárquicas no nosso País, Gondomar fica indelevelmente marcado por cinco mandatos de Valentim Loureiro, dois deles como independente, e os três mais recentes que tiveram vitórias do PS. Já nas últimas oito eleições Legislativas, o município só votou PSD nas de 2011, na vitória de Pedro Passos Coelho, dando a vitória ao PS nas restantes sete ocasiões. Nas mesmas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Gondomar votou por sete vezes no partido eleito para formar Governo. Um facto que deve alertar os líderes dos maiores partidos nacionais, mas também os cabeças de lista distritais de PS e PSD, Alexandre Quintanilha e Sofia Matos.



LEGISLATIVAS DE 2019

Foram precisos 19 412 votos para, no distrito de Porto, eleger cada deputado.



Deputados eleitos: PS 17, PSD 15, BE quatro, PCP-PEV dois, PAN um e CDS-PP um, no total do distrito do Porto.



Só os votos no PS (37,21%) e PSD (26,04%) elegeram um deputado cada em Gondomar.

9 – VILA NOVA DE FAMALICÃO

Vila Nova de Famalicão é o 9º concelho-chave das eleições Legislativas 2022. Pertence ao distrito de Braga, o terceiro círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 19.Este ano, a luta pelos votos no distrito é determinante em três concelhos-chave, já que inclui ainda Guimarães e Braga.



Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Vila Nova da Famalicão por pouco mais de 1 200 votos, uma margem mínima que deve recordar a Rui Rio e António Costa o quão importante é, agora, apostar numa mensagem clara e, particularmente, conquistadora de votos neste concelho. Vila Nova de Famalicão representou, em 2019, 15,97% de todos os votantes no distrito de Braga. Não é só o elevado número de potenciais votantes que aqui importa e que contribui para a sua inclusão no lote de concelhos-chave.



Nos últimos oito atos eleitorais em Legislativas, Vila Nova de Famalicão já mudou de cor de partido vencedor por quatro vezes. Mas, em eleições distintas, os famalicenses sabem a diferença entre votar para Autárquicas e Legislativas. Desde 2001 que a autarquia resulta de uma coligação confortável à direita entre PSD e CDS, mas o PS venceu cinco eleições Autárquicas seguidas, entre 1982 e 1997. Já nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Vila Nova de Famalicão votou sempre no partido eleito para formar governo. Um aspeto que deve alertar os cabeças de lista distritais de PS e PSD. José Luís Carneiro e André Coelho Lima devem, por isso, dar o tudo por tudo para convencer os votantes de Vila Nova de Famalicão se quiserem contribuir decisivamente para que a noite de 30 de Janeiro sorria ao partido que representam.



LEGISLATIVAS DE 2019

Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.



Foram eleitos oito deputados pelo PS, oito pelo PSD, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Braga.



Só os votos no PS (36,72%) e PSD (35,1%), elegeram um deputado cada em Vila Nova de Famalicão.

10 - SANTA MARIA DA FEIRA

O concelho de Santa Maria da Feira é o 10º concelho-chave destas eleições Legislativas 2022. É um município com uma preponderância particular em dois distritos pois pertence à área metropolitana do Porto mas integra o distrito de Aveiro, onde serão eleitos 16 deputados.



Para este ano, a sua importância é muito relevante, já que representou 20,3% dos eleitores que votaram nas anteriores Legislativas de 2019 em todo o distrito de Aveiro. Para além do número de eleitores, e independentemente do valor da abstenção, há outro critério que é determinante para a sua inserção neste lote de concelhos mais importantes destas Legislativas. É que, nos últimos oito atos eleitorais em Legislativas, Santa Maria da Feira já mudou de cor de partido vencedor por quatro vezes.



O voto dos feirenses é volátil, entre PS e PSD, mas eles sabem bem para o que votam. Não é à toa que, aqui, os resultados de todas as eleições autárquicas alguma vez realizadas em Portugal foram 100% consistentes. O voto nas municipais foi sempre à direita. É um dos bastiões laranja mais sólidos de todo o território nacional. Paradoxalmente, o voto nas Legislativas é diferente, pois, nas últimas oito eleições, Santa Maria da Feira votou sempre no partido eleito para formar governo.



NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2019

Foram precisos 17 262 votos para, no distrito de Aveiro, eleger cada deputado.

Foram eleitos sete deputados pelo PS, seis pelo PSD, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Aveiro..

Só os votos no PS (37,97%) e PSD (32,02%) elegeram um deputado cada em Sta. Maria da Feira.