"Patamar da total irrelevância": Ex-vice do CDS-PP admite fim do partido perante o "pior resultado da história"

O ex-vice-presidente do CDS-PP, Diogo Feio, abriu porta à discussão sobre a morte do partido no rescaldo dos primeiros resultados das legislativas deste domingo.

Numa publicação feita nas redes sociais o político destaca que "os dados demonstram que o CDS tem o pior resultado da sua história", e sublinha que o partido "está no patamar da total irrelevância, num nível de partidos sem verdadeira representação nacional".

"No dia em que todos os partidos não socialistas podem aumentar percentagem e número de deputados o cds cai em todos os indicadores. Será a altura de com seriedade e dignidade fazer uma reflexão no próximo congresso. Que rupturas fazer? Qual o caminho possível, se é que há? O que faz sentido?", questiona Diogo Feio.

O vice do CDS-PP deixa assim aberta a discussão, no próximo congresso, ao fim da linha para o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.