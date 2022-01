Pires de Lima considera que CDS "morreu" e vai "fazer muita falta à democracia"

O antigo ministro da Economia e ex-dirigente centrista António Pires de Lima, que se desfiliou recentemente, considerou esta segunda-feira que o CDS-PP "morreu" no domingo e defendeu que vai "fazer muita falta à democracia portuguesa".

"Na ausência de dois congressos, - um solicitado e não concedido, outro marcado e depois cancelado - o CDS nem a oportunidade teve de passar pela última estação", considerou, numa reação por escrito enviada à Lusa.

Pires de Lima, que deixou de ser militante do partido no final de outubro do ano passado, apontou que o CDS "morreu ontem [domingo] e vai, realmente, fazer muita falta à democracia portuguesa".