Nem incidentes de relevo nem registo de boicotes. O ato eleitoral decorre dentro da normalidade, com os portugueses a exercerem livremente o seu direito de voto, mesmo os isolados e infetados pela Covid. Já o mesmo não aconteceu com os portugueses espalhados pelo Mundo. De todos os lados choveram protestos de quem queria votar e não conseguiu. Em Espanha, no Luxemburgo, em França, na Suíça, em Angola, um pouco por toda a diáspora houve emigrantes que não conseguiram expressar nas urnas o destino que desejam para o seu País.A secretária de Estado das Comunidades apontou-lhes o dedo, considerando que não estiveram atentos às comunicações oficiais. “Acontece que algumas pessoas não terão estado atentas e chegaram para votar presencialmente, talvez confundido, por exemplo, com as eleições Presidenciais, em que o voto é presencial”, disse Berta Nunes à Lusa, rejeitando qualquer falta de informação. “Nós atempadamente divulgámos a informação pertinente, ou seja, nas eleições Legislativas o voto é o voto postal, as pessoas que queiram votar presencialmente devem inscrever-se - ou deviam ter-se inscrito - para votar até ao dia 5 de dezembro”, acrescentou a secretária de Estado Berta Nunes. A verdade é que algo falhou na comunicação, tantos os portugueses residentes no estrangeiro que não conseguiram votar. O próprio primeiro-ministro, António Costa, reconheceu que é necessário “melhorar a informação sobre os procedimentos”, lamentando o sucedido.