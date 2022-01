Leia a notícia completa na SÁBADO

A Direção-Geral de Saúde estima que existam entre 671 mil a 783 mil infetados e isolados maiores de 18 anos atualmente, entre os mais de 1,2 milhões que compõem o total de casos ativos e contactos de vigilância.Em esclarecimento à SÁBADO no dia de eleições legislativas, a DGS aponta que o valor de casos ativos apresentado no boletim deste domingo - cerca de 597.800 - "corresponde ao número de pessoas infetadas que ainda não têm o estado de recuperado registado no sistema", mas que "o estado de recuperação pode não corresponder exatamente ao momento em que o caso deixa de estar em isolamento".