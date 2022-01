Rio considera que portugueses não irão compreender um regresso da 'geringonça'

O presidente do PSD considerou esta terça-feira que os portugueses não irão compreender um regresso da 'geringonça' meses depois de o chumbo do Orçamento ter levado a eleições por falta de entendimento do PS com BE e PCP.

Rui Rio, que falava aos jornalistas durante um ação de campanha nas ruas de Beja, apontou a abertura manifestada pelo secretário-geral do PS para dialogar com o Bloco de Esquerda (BE) como mais "um dos ziguezagues" de António Costa.

Em seguida, observou: "Eu não sei como é que conseguem reerguer a 'geringonça' na exata medida em que o BE e o PCP fizeram determinadas reivindicações para aprovar o Orçamento de 2022".

"O doutor António Costa não deu, não cedeu, por isso é que estamos em eleições", referiu o presidente do PSD, questionando: "E agora em fim de fevereiro ou em março o PS já está disponível para dar aquilo que não estava disponível há dois meses?".

"Mas então, se era para dar, tinha dado há dois meses e não andávamos em eleições e a criar esta instabilidade, com o BE e o PCP a dizer que a culpa é dele e ele a dizer que a culpa é do BE e do PCP. Se isso vier a acontecer, eu acho que os portugueses não vão perceber", frisou.

Segundo Rui Rio, António Costa não tem "quase nenhuma saída" para governar, restando-lhe "pedir a maioria absoluta, como pediu", mas que no seu entender "é quase impossível" e "seria um bocadinho de mais face aos resultados destes seis anos de governação".