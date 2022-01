O presidente do PSD, Rui Rio, acusou este domingo o líder socialista, António Costa, de estar a “deturpar” as propostas eleitorais do PSD, atribuindo essa falta de resposta política pela “positiva” a uma espécie de “baixar os braços”, face à recuperação do PSD nas sondagens.“O doutor António Costa já não consegue ir lá pela positiva, já de certa forma está a baixar os braços e segue uma estratégia ‘vote em nós porque eles ainda são piores que nós’”, afirmou em Guimarães o líder laranja.