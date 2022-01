O ex-candidato à liderança do PSD Luís Montenegro juntou-se a Rui Rio na ação de campanha que aconteceu este sábado em Santa Maria da Feira e mostrou-se seguro de que o "PSD vai ganhar as eleições".Questionado sobre a possibilidade de integrar uma oposição a Rui Rio na futura liderança do PSD, Montenegro desviou a atenção para o PS e remeteu a pergunta "ao dr.