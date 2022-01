Rui Rio mais confiante na vitória acusa Costa de "deturpar" propostas do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, disse este domingo estar mais confiante na vitória nas eleições de 30 de janeiro e acusou o líder do PS de seguir o "rumo" da mentira ao "deturpar" as propostas social-democratas.

"Com o apoio popular que vamos vendo acho que a probabilidade de ganhar é mais alta do que era há um mês atrás. Acredito que podemos ganhar sim, claramente. Com maioria absoluta gostaria, mas é muito difícil", afirmou Rio, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, onde esteve durante a tarde a contactar com a população.

O líder social-democrata disse "sempre" ter acreditado que "o PSD podia ganhar estas eleições", apesar do PS ir à frente".