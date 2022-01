Socialista Duarte Cordeiro afirma que Chega está a radicalizar o PSD

O diretor de campanha do PS, Duarte Cordeiro, defendeu esta quinta-feira que o Chega está a radicalizar o PSD, acusando Rui Rio de querer mitigar as propostas de André Ventura e afirmando que António Costa é o líder "melhor preparado".

"De Rui Rio, ouvimos repetidamente dizer que o Chega tem de se moderar, como se fosse possível ignorar as posições xenófobas e antidemocráticas que já ouvimos do líder do Chega. Mas pior mesmo é quanto ouvimos Rui Rio esforçar-se a mitigar a proposta de prisão perpétua de André Ventura, ou até mesmo David Justino, vice-presidente do PSD, a dizer que não traça linhas vermelhas quando negoceia com o Chega. Fica claro que é mesmo o Chega que está a radicalizar o PSD", afirmou Duarte Cordeiro.

O líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS falava num comício socialista, em que também irá discursar o secretário-geral da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, o histórico socialista Manuel Alegre e o secretário-geral do partido, António Costa.

Duarte Cordeiro quis partilhar "três ideias-chave" da campanha socialista, começando por referir que os portugueses podem confiar no PS.

"Passámos por muito, mas, em todos os momentos, o PS esteve ao lado dos portugueses, de todos os portugueses. Não saímos desta crise com as fraturas sociais com que a direita nos deixou na crise anterior (...) saímos desta crise preparados para acelerar, para crescer, sem necessidade de reconstruir o Estado social ou de refazer o tecido económico e produtivo", frisou.

O também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sublinhou que, apesar de haver "muitos problemas para resolver", os portugueses podem "enfrentá-los com mais confiança", porque o PS teve uma "abordagem inclusiva a esta crise, e essa abordagem é uma grande diferença face à direita".

Além disso, Duarte Cordeiro considerou que os socialistas são os que estão "mais preparados para governar Portugal nos próximos anos", sustentando que têm "o melhor projeto" para o futuro de Portugal.

"Sabemos o que é preciso para fazer o país crescer, para o preparar para as transições que vivemos, estamos prontos para aplicar as verbas europeias que tanto nos esforçámos por conseguir, para reforçar o investimento, a inovação e as qualificações", vincou.

O diretor de campanha defendeu que é possível "crescer e melhorar os rendimentos", "aumentar as pensões", "subir o salário médio", "baixar os impostos às famílias e às empresas" com "sentido de justiça e com objetivos de desenvolvimento".

Duarte Cordeiro sublinhou ainda, como terceira ideia-chave da campanha, que António Costa é "um líder que os portugueses conhecem e em que podem contar, é o mais experiente e o melhor preparado".

"É o líder com maior capacidade de negociação e, ao contrário dos outros, a sua história e percurso são uma garantia de confiança. António Costa sempre soube interpretar a vontade dos portugueses e construir pontes e entendimentos em partidos democráticos em vários momentos da vida política", referiu.

Depois de criticar o líder do PSD, Rui Rio, por procurar mitigar as propostas do Chega, Duarte Cordeiro garantiu que o PS não normaliza nem modera a extrema-direita, acrescentando ainda que, "com António Costa, a extrema-direita não passa".

O líder da FAUL disse que "a campanha tem sido intensa", e perante os "momentos finais", apelou a "um esforço adicional" para que os socialistas transmitam a mensagem do partido e mobilizem para o voto.

"Estamos muito confiantes na vitória, mas, para a alcançar, todos têm de ir votar. Ninguém pode ficar em casa", advogou.