De forma tranquila, o presidente do PSD, Rui Rio, assumiu este domingo, a partir de um hotel de Lisboa, a segunda derrota em eleições Legislativas frente ao líder do PS, António Costa, abrindo a porta à demissão caso se confirme a maioria absoluta socialista. Uma postura contrastante com a de há dois anos, quando atirou as culpas da derrota das Legislativas de 2019 à oposição interna e às sondagens.