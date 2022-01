Praça da República - ou Rossio, em Viseu. São 16h00. A ocupar grande parte do espaço nobre da cidade de Viriato está o cenário onde, ao final da tarde, decorreria o comício do PSD - sem militantes. Na lateral, à direita, algumas dezenas de apoiantes do Chega entregando canetas, folhetos com o líder em grande destaque e agitando bandeiras - ao som de frases, algumas rimadas, que identificam e marcam o partido.