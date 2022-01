Viagens de trotinetes elétricas vão ser gratuitas para quem for votar nas Legislativas

No próximo domingo há eleições Legislativas e para que ninguém tenha desculpas para não votar, a BIRD, uma empresa de micromobilidade, vai oferecer as viagens em trotinetes elétricas. Desta forma, as pessoas vão poder deslocar-se até aos locais de voto e, posteriormente, voltar para o sítio onde se encontravam, de forma gratuita.A oferta é feita através da introdução do código VOTO22 na aplicação da BIRD e, de forma automática, vão ser oferecidas duas viagens de 15 minutos ao utilizador. A marca opera atualmente em 10 localidades, nomeadamente Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Maia, Porto, Tomar, e Vila Nova de Gaia."A votação é um dos nossos direitos mais fundamentais enquanto cidadãos, por isso queremos garantir aos portugueses uma forma segura de chegar às mesas de voto no dia das eleições", disse David Bento, Diretor de Operações da BIRD para o Sul da Europa, através de um comunicado.