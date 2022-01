Vila Nova de Famalicão: O 9.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Vila Nova de Famalicão é o 9º concelho-chave das eleições Legislativas 2022. Pertence ao distrito de Braga, o terceiro círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 19.Este ano, a luta pelos votos no distrito é determinante em três concelhos-chave, já que inclui ainda Guimarães e Braga.Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD no concelho de Vila Nova da Famalicão por pouco mais de 1 200 votos, uma margem mínima que deve recordar a Rui Rio e António Costa o quão importante é, agora, apostar numa mensagem clara e, particularmente, conquistadora de votos neste concelho. Vila Nova de Famalicão representou, em 2019, 15,97% de todos os votantes no distrito de Braga. Não é só o elevado número de potenciais votantes que aqui importa e que contribui para a sua inclusão no lote de concelhos-chave.Nos últimos oito atos eleitorais em Legislativas, Vila Nova de Famalicão já mudou de cor de partido vencedor por quatro vezes. Mas, em eleições distintas, os famalicenses sabem a diferença entre votar para Autárquicas e Legislativas. Desde 2001 que a autarquia resulta de uma coligação confortável à direita entre PSD e CDS, mas o PS venceu cinco eleições Autárquicas seguidas, entre 1982 e 1997. Já nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Vila Nova de Famalicão votou sempre no partido eleito para formar governo. Um aspeto que deve alertar os cabeças de lista distritais de PS e PSD. José Luís Carneiro e André Coelho Lima devem, por isso, dar o tudo por tudo para convencer os votantes de Vila Nova de Famalicão se quiserem contribuir decisivamente para que a noite de 30 de Janeiro sorria ao partido que representam.Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.Foram eleitos oito deputados pelo PS, oito pelo PSD, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Braga.Só os votos no PS (36,72%) e PSD (35,1%), elegeram um deputado cada em Vila Nova de Famalicão.