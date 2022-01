Sem as extensas filas ou as longas horas de espera de anteriores experiências de votação antecipada, os mais de 315 mil eleitores que se encontravam inscritos para este domingo irem às urnas no âmbito das Legislativas puderam fazê-lo sem grandes sobressaltos. António Costa, primeiro-ministro e líder do PS, quis dar exemplo logo pela manhã e exerceu o direito a votar na cidade do Porto.