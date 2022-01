"Estas eleições são, verdadeiramente, diferentes": Presidente da República deixa mensagem antes das legislativas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensgaem aos portugueses, este sábado, a propósito das eleições Legislativas, que se realizam no próximo domingo.



O Presidente da República enumerou vários pontos que fazem destas umas eleições diferentes. "Estas eleições para a Assembleia da República são, verdadeiramente, diferentes. Sendo as primeiras eleições parlamentares realizadas em pandemia e após rejeição, também pela primeira vez, de um Orçamento de Estado em Democracia, nelas confirmámos o domínio de três temas: a própria pandemia e a saúde; a urgente melhoria das condições de vida, a próxima fórmula governativa, por cada qual preconizada", começou por dizer.



Na mesma mensagem, o chefe de Estado falou ainda sobre a pandemia: "O choque da pandemia tem sido tão abrupto e prolongado que recuperar economia e mitigar pobreza e desigualdades sem mudanças de fundo, corre o risco de ser encharcar com milhões as areias de um deserto", explicou.



O Presidente da República defendeu também uma revisão da lei eleitoral, por se revelar "rígida" em tempos de pandemia, e a "oportuna reponderação" do dia de reflexão na véspera das eleições.



Outros pontos abordados por Marcelo Rebelo de Sousa foram o voto antecipado, a falta de uma lei de emergência sanitária, o período de campanha eleitoral e os debates.



No fim, o Presidente da República deixou uma garantia: "Podemos, pois, amanhã, votar em consciência e em segurança", enfatizou.