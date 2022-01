Jerónimo de Sousa diz que grande "indefinição" do PS faz com que sejam incertos entendimentos parlamentares

O secretário-geral comunista disse estar preparado para ser contactado por António Costa depois das eleições, com vista a um entendimento de âmbito parlamentar, mas esse cenário é incerto por causa do "grau muito grande de indefinição" do PS.

Em conversa com a Lusa, na quinta-feira, sentado na mesma mesa na sede do PCP, em Lisboa, onde em 2015 o PCP e o PS deram os primeiros passos depois das eleições legislativas para a criação do que mais tarde viria a ser apelidado de 'geringonça', Jerónimo de Sousa foi questionado sobre se espera ser contactado pelo secretário-geral socialista na noite de domingo.

"Da nossa parte, se o PS entender, voltaria a sentar-se aí", respondeu, apontando para a mesa.