Pedro Sánchez salienta papel de Costa na unidade europeia e recuperação económica

O primeiro-ministro e líder dos socialistas espanhóis manifestou apoio a uma vitória do PS nas eleições legislativas de domingo, considerando que António Costa desempenhou um papel "fundamental" numa recuperação económica "justa" e na unidade da União Europeia.

Esta posição de Pedro Sánchez foi transmitida através de uma mensagem vídeo que passou esta noite no comício do PS de Lisboa, que se realizou no pavilhão Carlos Lopes.

"A escassas horas de terminar a campanha eleitoral em Portugal, quero declarar o meu apoio e o de todos os socialistas espanhóis a António Costa e ao PS. António Costa teve um papel fundamental, tanto em Portugal, como na Europa, para garantir uma recuperação económica justa e para construir consensos, preservando a unidade", sustentou o presidente do Governo espanhol.

Segundo o primeiro-ministro de Espanha, os últimos dois anos de pandemia de covid-19 terão comprovado a tese de que "a ação pública é determinante para proteger o Estado social e, sobretudo, para proteger os cidadãos mais vulneráveis".

"Também nos lembrou que o crescimento económico deve estar sempre ligado à justiça e à dignidade das pessoas. Por isso, a social-democracia é a ideia mais viva na Europa. E Portugal deve prosseguir fazendo parte dessa nova onda de esperança", disse.

Pedro Sánchez afirmou depois esperar que, nos próximos anos, "se encha a Europa de social-democracia, demonstrando que é possível governar para a esmagadora maioria social de Portugal e da Europa".

"Estou convencido de que, no domingo, Portugal voltará a dar de novo ao PS a confiança para o nosso querido país irmão continuar a avançar. Todos os socialistas espanhóis estão convosco", acrescentou.