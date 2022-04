1.ª conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’: Dar poder aos jovens para combater a violência escolar

O combate à violência escolar deve ser concretizado através de “um compromisso entre a escola e a família para a promoção de uma cultura de paz”, defendeu ontem, no Museu do Fado, em Lisboa, o comissário da iniciativa do CM e da CMTV ‘Mais Escola, Melhor Família’.









Na primeira de uma série de conferências em todo o País, Paulo Sargento colocou a discussão as principais orientações da UNICEF para a resolução de fenómenos como o do bullying. A organização das Nações Unidas para a defesa dos direitos das crianças destaca a necessidade de adoção de políticas próprias contra a violência escolar, o reforço da prevenção, a participação dos jovens na mudança de cultura, bem como um investimento mais direcionado e uma melhor recolha de dados sobre esta que é a realidade vivida por metade das crianças no Mundo: são 150 milhões.

Em Lisboa, o trabalho já está a ser feito. O presidente da Câmara (CML), Carlos Moedas, destacou a existência de um plano que prevê a valorização de competências, em três frentes. “Em primeiro lugar, um empoderamento da escola, com respostas no terreno, maior vigilância e uma estratégia de prevenção”. Depois, há o trabalho de “empoderar a comunidade”.“Uma comunidade ativa é o antídoto contra a violência”, sublinhou o autarca, que abriu a sessão. Por fim, há que dar poder ao aluno: “Empoderar os estudantes que tiveram de enfrentar o problema e que o conseguiram ultrapassar, como conselheiros para os outros jovens.”









Leia também Violência escolar debatida em conferência esta quinta-feira A presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, sublinhou os protocolos já estabelecidos com diversas escolas para formação de grupos interdisciplinares. “Com a aposta na prevenção os resultados surgem a seguir”, explicou. E os dados da Polícia de Segurança Pública confirmam-no. O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, revelou que, “no ano letivo de 2016/17, verificaram-se 3720 crimes em ambiente escolar e, no último ano letivo, foram 1782”.

Há, contudo, um caminho a percorrer, pelo que a vereadora da CML, Laurinda Alves, pediu “tolerância zero ao bullying e a formação de uma via verde na denúncia, porque denunciar é um dever”. Por sua vez, o antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira salientou “a família como essencial na sociedade” e a importância de esta se unir com os estabelecimentos de ensino para promoção da segurança.





“Criar democracia através do debate”



“O tema da Educação é essencial para o debate de ideias. No CM/CMTV vamos continuar preocupados com as questões fundamentais”, referiu o diretor do CM/CMTV, Carlos Rodrigues. “Só através do debate é que se consegue criar democracia e só através de uma democracia de qualidade é que se consegue fazer o contrário da guerra, que é a paz”, acrescentou.





“Ser autêntico sem ter medo do outro”



O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, destacou a necessidade de uma sociedade que permita a “liberdade de ser autêntico sem ter medo do outro”. O autarca sublinhou que a questão do bullying “não se limita ao assédio físico da agressão no recreio da escola. Há uma outra agressão nas redes sociais em que diariamente os jovens são sujeitos à pressão psicológica de serem perfeitos”.